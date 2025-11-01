Tra i nuovi lettori ben 12 donne. È la prima volta per la diocesi

Nuovi passi avanti, anche nella diocesi di Forlì-Bertinoro, per dare spazio alle donne nella Chiesa nel servizio e nella testimonianza. Sono infatti 12, un numero cospicuo e per la prima volta, le donne istituite al ministero dei lettori. Lunedì, infatti, durante la celebrazione in Duomo per l’apertura dell’anno pastorale 2025-2026, il vescovo mons. Livio Corazza, ha istituito 5 accoliti (uomini) e 16 lettori: tra questi, appunto, 12 donne.

La diocesi contava fino a lunedì 34 accoliti e 12 lettori, tutti uomini: è quindi la prima volta che sono istituiti anche ministri donne. Ciò è stato possibile dopo la decisione di Papa Francesco nel 2021. Allora la diocesi ha aperto un corso di due anni per la formazione e la preparazione dei nuovi ministri istituiti, al quale hanno partecipato anche le donne che ora sono divenute lettori.

Durante la celebrazione il vescovo ha spiegato il loro compito: "I lettori ci aiutano a comprendere bene la Parola di Dio che viene proclamata in Chiesa. Non sono istituiti per leggere, sono istituiti per insegnare a leggere, a comprendere, a proclamare e vivere la Parola del Signore". E ancora, ha proseguito Corazza, "il compito degli accoliti è quello di curare e custodire il servizio durante le celebrazioni in chiesa, in particolare l’Eucaristia. Non hanno semplicemente il compito di servire, ma di insegnare a servire".

Non sono dunque sacerdoti e nemmeno hanno il compito di fare omelie ma di aiutare la preparazione della liturgia e alla comprensione della Parola di Dio, anche attraverso i Gruppi del Vangelo o momenti di catechesi proposti durante la settimana. Per i futuri preti, essere lettore e poi accolito sono i primi due gradini verso il sacerdozio (il terzo, aperto anche ai laici ma esclusivamente maschile, è il diaconato).

Le donne nominate lettori sono Anna Rita Ricci (parrocchia di Bussecchio), Luciana Pullini (Santa Caterina), Monika Dabek e Valeria Minardi (Regina Pacis), Maria Rita Troilo (cappellania dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni), Micaela Utili (San Paolo), Marina Salimbeni (Pieve Acquedotto), Lorella Sozzi (San Martino in Villafranca), Seriana Guardigli (San Tomè), Maria Pia Alessandrini (San Benedetto), Giuseppina Anguilano (Madonna del Lago di Bertinoro) e, infine, Anna Rita Balzani (San Martino in Strada), che è stata atleta azzurra e presidente dell’Edera. A loro si aggiungono: Cesare Visotti (San Martino in Villafranca), Cristiano Colinelli (San Pietro di Forlimpopoli), Giancarlo Spazzoli (San Giovanni Battista in Ronco), Mirko Olivetti (Santa Sofia). I nuovi accoliti provenienti dalle varie parrocchie sono: Mauro Zaccaria (Santa Caterina), Antonio Ture (Bussecchio), Salvatore Di Pinto (Regina Pacis), Giorgio Bello (cappellania dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni), Leonardo Brunelli (San Benedetto). Il prossimo 15 novembre avrà poi inizio il nuovo corso base biennale, al termine del quale, saranno istituiti altri nuovi lettori e accoliti. Iscrizioni entro il 7 novembre.

Sono già diverse le donne ricoprono incarichi di responsabilità in diocesi: suor Luisa Vecchi delle Francescane dell’Immacolata è responsabile dell’ufficio per la vita consacrata, Laura Lacchini è direttrice dell’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica, Mariella Leoni dell’Ufficio per la pastorale del turismo, pellegrinaggi e tempo libero, Lorenza Carretta – assieme al marito Davide Scidà – guida l’Ufficio di pastorale familiare, Gabriella Pivi, insieme a don Antonio Paganelli, è referente del servizio diocesano per la tutela minori. Recentemente, assieme al vescovo e a Ugo Mazzetti, Anna Mattarelli e Silvia De Lorenzi hanno partecipato a Roma come delegate diocesane per l’assemblea sinodale.