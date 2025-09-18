Tra Jane Austen e Vesuvio. Gratis al Saffi per 10 lettori

Un biglietto omaggio ai primi 10 lettori che, stasera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi in tempo per le 20.30. In cartellone arriva Jane Austen ha stravolto la mia vita, diretto da Laura Piani. L’azione ha inizio a Parigi e vede protagonista Agathe Robinson (Camille Rutherford), una giovane affascinante ma piena di contraddizioni e sogni mai realizzati, sempre in bilico tra fantasia e realtà. Vive tra le pagine dei suoi romanzi preferiti e lavora nella leggendaria libreria Shakespeare & Co., ma sogna una vita degna di Jane Austen, un grande amore e il tè delle cinque. Single e disillusa, con poca fiducia nel proprio talento, Agathe si sente fuori posto nella sua epoca, dove il romanticismo sembra ormai un genere fuori catalogo e il cinismo regna sovrano. Reduce da un trauma familiare e schiva verso le dinamiche del dating moderno, Agathe si rifugia nella scrittura, anche se non è certa che le sue parole valgano davvero qualcosa. Finché un giorno viene invitata a partecipare alla Jane Austen Residency, una residenza d’autore nell’entroterra inglese, ospitata da lontani discendenti della celebre scrittrice. Lascia Parigi piena di dubbi e confusa da un’amicizia complicata con il collega e confidente Félix (Pablo Pauly). Ad accoglierla in Inghilterra, tra il verde dei prati e l’eco dei romanzi vittoriani, ci sono i gestori della residenza e loro figlio Oliver (Charlie Anson), un professore di letteratura brillante e insofferente, tutto l’opposto dell’eroe romantico che Agathe ha sempre sognato, ma forse più autentico di quanto lei immaginasse...

Nuovo arrivo anche Sotto le nuvole. Il film documentario diretto da Gianfranco Rosi, è ambientato in un territorio sospeso tra storia e modernità, ai piedi del Vesuvio, tra Napoli, Pompei e i loro sobborghi. Un luogo senza tempo, dove il passato e il presente si fondono in un intreccio profondo e spesso drammatico. Il regista Rosi esplora questa regione unica, abitata da persone che da quasi tremila anni convivono, talvolta con rassegnazione, talvolta con sfida, con la minaccia costante del vulcano. Qui, ogni gesto quotidiano, ogni edificio, ogni frammento di vita sembra carico di una memoria che non smette di farsi sentire. Il film si muove tra archeologi e scienziati, artisti e devoti, turisti e mercanti, in un continuo confronto tra tragedie antiche e fragilità contemporanee. Nulla separa davvero ciò che è stato da ciò che è. Il presente è impregnato di passato, e il vulcano diventa simbolo di una forza naturale che scandisce il tempo e segna le vite, anche quando resta silenzioso. In questo paesaggio sospeso, tra bellezza e minaccia, il film racconta un’umanità che resiste, si adatta e continua a cercare un senso, in bilico tra fatalità e speranza.