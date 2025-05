Tra maggio e luglio previste più assunzioni. L’82% saranno però a tempo determinato

La Camera di commercio della Romagna ha diffuso le previsioni occupazionali per il trimestre maggio-luglio 2025: sono 46.130 gli ingressi programmati dalle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Gli ingressi nel mese di maggio sono 14.970, di cui 9.330 a Rimini e 5.640 a Forlì-Cesena.

In provincia di Forlì-Cesena, i nuovi assunti (con contratti a tempo indeterminato e determinato e forme di lavoro flessibile) nel trimestre maggio-luglio saranno 16.210. La variazione, rispetto allo stesso periodo del 2024, è positiva sia nel mese che nel trimestre (con +1.030 e +2.180 rispettivamente). È prevalente l’impiego dei contratti a tempo determinato, pari all’82%, nei principali settori dei servizi di alloggio, ristorazione, turismo con 2.330, del commercio con 820 ingressi, i servizi alle persone con 670, le costruzioni con 3mila e i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio con 240. Le entrate previste si concentrano per l’80% nel settore servizi, che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone e nel 63% dei casi in imprese con meno di 50 dipendenti.

Il 26% delle assunzioni riguarderà giovani con meno di 30 anni, con il 23% delle imprese che assumerà personale immigrato. Nel 62% delle aziende viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 52 casi su 100 si prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati. L’ente camerale che ha elaborato anche un focus sul settore artigiano in Italia, con oltre 1 milione e 150 mila imprese attive e 2,75 milioni di addetti (32,6% delle imprese totali italiane e il 14,5% degli occupati).

Un aspetto critico è però l’invecchiamento della forza lavoro, con l’età media dei dipendenti cresciuta da 45,2 a 45,9 anni tra il 2019 e il 2023, un aumento significativo della fascia over 55 e una riduzione dei giovani fino a 34 anni.

g. b.