Tra rilancio dopo l’alluvione e le urne: i progetti del Prc

Alle ore 15.30, presso la federazione del Prc in via Locchi 7/d, si terrà un incontro con iscritti e simpatizzanti per discutere dei tre argomenti all’ordine del giorno. Il primo riguarderà la sede del partito, devastata dall’alluvione dell’anno scorso, e le strategie da adottare per farla rivivere non solo come sede politica, ma anche come centro di elaborazione culturale e sociale. Si parlerà poi della notizia che la lista Pace Terra Dignità concorrerà alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni, grazie all’ottimo risultato ottenuto dalla raccolta firme a livello nazionale e anche nel nostro territorio (a Forlì ne sono state raccolte 400). Infine si discuterà sulla posizione del partito in merito alle prossime elezioni amministrative.