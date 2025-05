Tra tiro alla fune e rubabandiera. Tornano i ’Giochi dimenticati’

‘I tempi cambiano, il divertimento rimane’. È lo slogan che promuove la seconda edizione dei Giochi dimenticati, in programma oggi alle 15 nel giardino Cosimo I de’ Medici di Terra del Sole. Un appuntamento promosso dall’istituto comprensivo della Val Montone in collaborazione con il consiglio comunale dei ragazzi, con i suoi 22 anni uno dei più longevi in Italia, e dall’Amministrazione locale, per proporre ai giovani i giochi che hanno accompagnato l’infanzia dei nonni. "Lo scopo è di far divertire i ragazzi tutti assieme per qualche ora, recuperando la dimensione di socialità spesso preclusa dall’uso costante di internet e della tecnologia" spiega Fabio Vespignani, consigliere comunale che segue i politici in erba del Ccr. Nell’epoca in cui videogiochi e smartphone fagocitano le ore libere degli studenti, questi potranno cimentarsi nella corsa nei sacchi, nel tiro alla fune, nel rubabandiera e, novità 2025, nel gioco dell’orologio, "attività proposta proprio dai ragazzi in luogo del vecchio gioco dell’uovo nel cucchiaio". Lo scorso anno, in occasione dell’esordio, i piccoli termali e medicei si divertirono al punto da faticare a lasciare il giardino al termine della giornata. Furono addirittura 170 i partecipanti entusiasti.

"Oggi saranno meno perché verranno coinvolti solo i più grandi; per motivi organizzativi infatti, non è stato possibile riservare la mattinata ai più piccini. Abbiamo invitato a partecipare anche gli anziani delle due case di riposo di Castrocaro Terme e Terra del Sole – conclude Vespignani –. Non sappiamo ancora se riusciranno ad essere presenti: sarebbe l’opportunità di fare vivere anche a loro un pomeriggio di relax". Contemporaneamente, nello stesso giardino, il bar La nuova Mora organizzerà un pomeriggio di festa con gonfiabili per bambini e tante leccornie.

Francesca Miccoli