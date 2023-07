Tra un anno passa il Tour Appennino in vetrina Ma tante frane da sistemare da Premilcuore a Galeata

di Quinto Cappelli

La strada provinciale Sp 3 del Rabbi sarà teatro del Tour de France tra meno di un anno, il 29 giugno 2024: dal valico dei Tre Faggi a San Zeno, frazione del comune di Galeata, i corridori dovranno percorrere circa 40 chilometri, che oggi versano in condizioni preoccupanti. L’appuntamento è importantissimo perché sarà la prima tappa della corsa 2024 – la gara ciclistica più seguita al mondo –, per alcuni giorni interamente in Italia: non era mai successo. In particolare la Firenze-Rimini sarà una grande vetrina per l’appennino forlivese e cesenate e il Parco nazionale delle Foreste casentinesi. Nello specifico, Premilcuore non era mai stata toccata dal grande ciclismo, nemmeno dal Giro d’Italia.

Già ai confini con la Toscana, circa 4 chilometri a valle del valico dei Tre Faggi, il ponte dei Tramiti attende da anni di essere ristrutturato sia nella parte portante sia nelle barriere laterali. Poi scendendo per i 20 chilometri fino a Premilcuore, quasi tutto il fondo stradale è una groviera piena di buche, che ha bisogno di nuova asfaltatura, di molte barriere laterali nuove perché sono cadenti e della segnaletica verticale e orizzontale. In più punti, come per esempio all’incrocio con la strada comunale per la frazione di Fiumicello, le barriere laterali sono ancora in pietra: strisce di plastica rossa segnalano che vanno rifatte.

Alcuni problemi c’erano anche prima. Ma il maltempo e le piogge alluvionali di metà maggio hanno appesantito la situazione, con smottamenti in vari punti. A 7 chilometri dal valico una frana ostacola metà della carreggiata, in località Tre Tombini, con segnaletica di dare la precedenza e transito a senso unico alternato.

La frana principale lungo la Sp 3 si trova a valle del paese a circa un chilometro, in località La Gunetta: qui il traffico è regolamentato con semaforo a senso unico alternato, perché mezza carreggiata è sprofondata di un paio di metri verso il fiume. Proseguendo poi per una decina di chilometri verso San Zeno, si trovano dieci località segnalate per piccoli smottamenti o frane di piccole dimensioni, con segnaletica spesso che indica i limiti di velocità ai 30 o 40 all’ora. A San Zeno un cartello chiede "Attenzione per frane in movimento".

Da San Zeno si percorrerà la strada che porterà a Galeata, nella vallata del Bidente: il passo delle Forche. E qui non si può non notare il tratto in discesa, dove in alcuni punti manca un guard-rail laterale, decisamente necessario per una discesa in cui il gruppo viaggerà a velocità importanti. Salendo verso Santa Sofia (la Grand Boucle toccherà poi anche Bagno di Romagna e Mercato Saraceno), lungo la Bidentina, si trova la frana all’altezza di Pianetto, che provoca già oggi disagi agli automobilisti: c’è un semafore che istituisce il senso unico alternato. Figurarsi se dovessero passare di lì i campioni delle due ruote.

Nonostante questa descrizione preoccupante, la volontà degli amministratori locali, provinciali e regionali è quella di proseguire con la scelta di sistemare le strade. Un mese fa Davide Cassani, presidente dell’Apt Emilia Romagna, ex corridore, già commentatore tv e ct della Nazionale di ciclismo, ha effettuato un sopralluogo con tecnici della Rai per individuare le riprese televisive del Tour, scegliendo i punti più caratteristici. Stando alle testimonianze di chi l’ha accompagnato, Cassani si è detto soddisfatto del percorso scelto, "sia perché l’ha fatto più volte in bici come corridore, sia perché attraversa una delle zone più belle dell’Appennino tosco-romagnolo". Infatti, la Rai ha già messo gli occhi sui luoghi caratteristici del Parco nazionale e della diga di Ridracoli, fra cui il panorama di Premilcuore, la Grotta Urlante e il Gorgolaio (un parco con area soste e da pic nic 2,5 chilometri a monte del paese). Tutti a Premilcuore si aspettano che il passaggio del Tour ridia ossigeno al turismo dopo gli anni della pandemia e ora dell’alluvione e frane.