Tra zucche, lanterne e fantasmi. Street food e musica in piazza. Festa da brividi a Bussecchio

Tra i tanti eventi in città per la notte delle streghe e delle zucche, c’è quello del quartiere Bussecchio che si prepara ad ospitare domani un Halloween davvero terrificante, grazie a una iniziativa tutta orchestrata dalla diabolica fantasia dei ‘Dulcis in fundo’. La compagnia forlivese specializzata nelle cene con delitto, questa volta, si cimenta in un’avventura decisamente diversa dal solito, organizzata in collaborazione con il comitato di quartiere, la ‘Casa del lavoratore’ e il bar latteria ‘4x4’.

Si comincia dal pomeriggio, alle 17.30, con una caccia al tesoro: i piccoli partecipanti dovranno esplorare il loro quartiere alla ricerca delle mappe che li guideranno fino all’ambito premio. Poco più tardi, a partire dalle 18.30, l’atmosfera si fa sempre più a tinte fosche grazie a una incredibile ‘escape room’.

La sala della tombola della ‘Casa del lavoratore’ per l’occasione sarà trasformata in uno spaventoso ospedale psichiatrico, suddivisa in diverse sale: nella prima il vero e proprio manicomio, nella seconda l’obitorio, nella terza un inquietante laboratorio e nell’ultima il cimitero. Saranno i partecipanti, unendo le forze per risolvere gli enigmi proposti dalla ’diabolica’ mentedagli organizzatori, a dover trovare le combinazioni che aprono tutte le porte per passare al livello successivo, fino all’agognata uscita. Nelle stanze si incontreranno anche personaggi horror, ben diciassette, che movimenteranno l’impresa.

"Le prenotazioni sono già oltre la settantina – raccontano gli organizzatori –, ma ci sono ancora molti biglietti in vendita". I biglietti per partecipare alla escape room sono in vendita al bar ‘4x4’, in via Cerchia 86 dove, domani sera, sarà proposta anche una cena a base di hot dog e hamburger a partire dalle 18.

Ma la paura, si sa, mette anche appetito e a placarlo non bastano i dolcetti. Da domani a domenica torna in città lo ‘Street food festival’ - organizzato da ‘Tipico eventi’ con il patrocinio del Comune - in una spaventosa edizione dedicata ad Halloween. Per l’occasione piazza Saffi verrà addobbata a festa per trascorrere tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, di musica in filodiffusione e di divertimento, con tante attività a tema. Il venerdì sarà animato da diversi eventi: in piazzetta Don Pippo dalle 15 la odv Pop Street Parade gestirà l’Halloween Party solidale, con quota d’ingresso minima di 3 euro. Alle 16.30 partirà una caccia al tesoro in via dei Filergiti. La sera, invece, in piazza Saffi spazio ai Laboratori di Halloween di decorazione zucche e lanterne fantasma, primo turno alle 18.30, secondo alle 19.30, stesso orario in cui partirà il truccabimbi. Alle 21 invece artisti circensi e danzatori aerei si esibiranno nello spettacolo ‘La notte delle tre maledizioni’.

Sabato alle 21.30 sarà il turno della band Blue Filters, che riproporrà i grandi successi musicali dagli anni ‘70 ai ‘90. L’ingresso all’evento e a tutte le attività è gratuito, tranne che per i Laboratori di Halloween: il costo è di 5 euro per la decorazione delle zucche e di 3 euro per le lanterne fantasma. Inoltre i posti sono limitati ed è necessario prenotarsi inviando una mail a prenotazionitipicoeventi@gmail.com specificando nome e cognome, quale laboratorio si vuole prenotare, anche entrambi, e turno d’interesse.

Gli orari della manifestazione sono dalle 18 alle 24 domani, dalle 11 alle 24 sabato e dalle 11 alle 22.30 domenica.

Infine, sempre domani, al Chiosco dei Giardini nel Parco della Resistenza a Forlì si entra nell’atmosfera di Halloween con un buffet a tema con delizie a base di zucca, castagne e stuzzichini di Halloween. Il costo è di 15 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini (bevanda inclusa). Ad allietare la serata sarà il duo ‘Maddy & Silvi’ che farà ballare e cantare dalle 16.30 fino all’aperitivo col DJ Master di Marco Crociani che curerà la serata. Per info e prenotazione: 327/2842282.