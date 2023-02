Tradizione e modernità: un 23enne riapre la pasticceria e panetteria ‘La Colombina’

Domani mattina alle ore 9 a Modigliana, in via Nazario Sauro 4, sarà inaugurata la pasticceria-panetteria ‘La Colombina’, aperta con la nuova gestione di Matteo Malavolti (nella foto). Racconta il 23enne proprietario: "Il forno è stato condotto dal 1985 sino alla fine del 2022 come ‘Società Forno Colombina’ dagli ultimi gestori, ma prima era di Colombina Ciani, da cui il nome mantenuto perché molto conosciuto, e prima ancora di suo zio".

Una tradizione che non si interrompe, quindi. "I prodotti sono sempre stati molto tradizionali come il pane toscano, le piade, la pizza farcita e il prodotto di punta, ovvero le famose ‘lingue di suocera’, alternativa alle pizzette classiche di gran successo per la lunga conservazione. E la pasticceria aveva prodotti molto tradizionali come ciambelle e crostate".

Malavolti è laureato in scienze biologiche e da sempre ha la passione per la cucina, in particolare per i dolci. "Dopo cinque anni passati nella ristorazione della zona – specifica Malavolti –, visto pure che mi dispiaceva perdere un pezzo della storia di Modigliana, ho deciso, anche grazie all’aiuto degli ultimi proprietari, di intraprendere questa strada. L’idea è quella di mantenere i prodotti tradizionali aggiungendo un po’ di modernità, con pasticcini e qualche torta con tecniche diverse".

