Tradizioni locali: il tour

E’ in programma venerdì alle 16.30 nel Museo dell’Uomo e dell’Ambiente di Terra del Sole (nel Palazzo pretorio) la visita ‘C’era una volta in Romagna... davanti al presepe’, ideata e condotta dalla guida turistica Chiara Macherozzi: un viaggio alla scoperta di usi e costumi, di antiche credenze, di riti e tradizioni, tra il sacro e il magico, lungo tutto il ciclo dell’anno e nel suggestivo contesto della Rassegna dei presepi. La guida condurrà i visitatori indietro nel tempo, dentro la casa del contadino romagnolo di più un secolo fa. Ritrovo alle 16.30 sotto il loggiato del Palazzo affacciato su piazza d’Armi. La durata della visita è di 2 ore e mezza. Costo 13 euro per gli over 19, 10 per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni. E’ richiesta un’offerta libera alla Pro loco per l’ingresso al Museo. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre domani via whatsapp scritto al 349.8087330.