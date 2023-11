Traffico di droga. Sgominata banda

Un’associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. É stata individuata dai carabinieri che stanno dando esecuzione a diverse decine di provvedimenti cautelari nei confronti di un sodalizio italo-albanese che ha operato nella provincia di Forlì-Cesena oltre che in quelle di Cagliari, Sassari, Nuoro, Genova, Ravenna, Firenze, Pescare e Teramo. Una vera e propria organizzazione criminale diffusa in tutt’Italia, che ha visto impegnati oltre 300 carabinieri. Sono ancora in corso perquisizioni nei confronti dei destinatari del provvedimento e di altre persone, risultate vicine al gruppo criminale. Gli indagati devono rispondere di associazione finalizzata al traffico anche internazionale di stupefacenti.