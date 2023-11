Traffico, ecco cosa cambia e dove

Inizieranno domani le operazioni di spostamento dei sottoservizi di Heratech necessarie ai lavori per la realizzazione della Tangenziale Est. Tali operazioni coinvolgeranno fino al 16 febbraio 2024 un’importante porzione del territorio cittadino nella zona viale Risorgimento - rotatoria Molino del Fico - viale dell’Appennino. I lavori si svolgeranno in sei fasi, durante le quali verranno chiuse al traffico, in modo alternato, porzioni diverse delle carreggiate stradali.