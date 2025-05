Traffico ed erbacce, è scontro: "Code mai viste e incuria"

"La città è lasciata in uno stato di degrado e trascuratezza". Lo affermano i consiglieri comunali del Pd, che elencano quali siano le principali problematiche. Si parte dalla viabilità con i lavori su corso della Repubblica "iniziati nel giugno 2023, avrebbero dovuto terminare entro metà ottobre 2024". Si prosegue con "il ritardo di sei mesi nella realizzazione" della doppia rotatoria di viale Italia, per arrivare al restringimento "esagerato" della carreggiata di via del Portonaccio. Meritano una citazione anche la rotonda in viale Matteotti "le cui dimensioni rendono molto complicato il passaggio per autobus e automezzi grandi".

"Di fatto, fra ostacoli e strettoie, la ‘città a 30 chilometri orari’ tanto criticata dal ministro Matteo Salvini – commentano i dem – a Forlì è stata realizzata dalla Giunta di centrodestra. Peccato che questo rallentamento del traffico sia avvenuto in maniera del tutto irrazionale, col risultato che ogni giorno, nelle ore di punta, i forlivesi si trovano intrappolati in code che fino a pochi anni fa non si erano mai verificate". All’interpellanza che denunciava lo stato disastroso del manto stradale di viale Roma, si è risposto "mettendo qualche cartello di pericolo".

Un capitolo a parte merita la condizione di "sconvolgente incuria" del verde pubblico. "L’erba in diverse zone della città supera il mezzo metro, gli operatori finalmente mandati a tagliarla stanno impiegando più tempo del previsto e gli stessi mezzi meccanici, non tarati su un’erba così alta, rischiano rotture". Una situazione denunciata sui social, sottolineano i dem, anche dal consigliere della Lega Marco Catalano.

A difesa della maggioranza, sono i consiglieri di Forza Italia (il partito dell’assessore alla mobilità e all’ambiente Giuseppe Petetta). "L’intento dell’opposizione è sollevare un inutile polverone politico-polemico". Se anche i dem hanno riconosciuto che gli sfalci sono in svolgimento, dicono, "tanto rumore per nulla". Su viale Roma, "gli uffici tecnici addetti alla manutenzione stradale e quelli demandati alla salvaguardia del patrimonio verde pubblico sono stati incaricati di attuare, in simbiosi, un intervento straordinario per risolvere avvallamenti e dissesti dell’asfaltatura e sistemare i cordoli alterati". La nota tocca anche l’aspetto riguardante il traffico: "I lavori del nuovo tratto di tangenziale hanno comportato la chiusura di alcuni svincoli, causando un sovraccarico. I disagi sono difficili da scongiurare, con tutta la buona volontà".

Matteo Bondi