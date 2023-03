Tragedia a Modigliana Cade in moto e muore

Schianto mortale sulla Marradese, nel territorio di Modigliana, ieri verso le 16.15. Ad avere la peggio è stato un motociclista di Faenza, Roberto Mezzetti, di 69 anni, assai noto nel mondo dei centauri della sua città. L’uomo, in sella a una Guzzi California, s’è schiantato sulla provinciale contro un minisuv Suzuki, 5 chilometri circa dopo il Conad di Modigliana, nei pressi di una curva.

Secondo quanto appurato dagli inquirenti, il 69enne faentino è stato violentemente travolto dal veicolo dopo essere stato disarcionato dalla moto. Illeso il 60enne di Forlì che era alla guida della vettura.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunti ambulanze, auto dei carabinieri e mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno provveduto a liberare il corpo di Mezzetti, incastrato sotto l’auto. Per il motociclista però non c’era più nulla da fare.

Difficile stabilire cause e dinamica. Secondo i primi rilievi, in base soprattutto alla testimonianza dell’uomo alla guida del veicolo e alla posizione della moto, trovata in un campo adiacente la strada, si potrebbe ipotizzare che il centauro faentino, dopo aver compiuto la curva, abbia di colpo perso l’equilibrio, sia caduto dalla moto e sia stato così travolto dall’auto che arrivava dall’altra parte. "Me lo sono trovato improvvisamente di fronte, non ho potuto evitarlo" ha detto l’automobilista ai carabinieri.