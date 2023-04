Tragedia della strada a Forlimpopoli Auto contro albero, muore donna

Tragedia ieri mattina verso le 8.20 a Forlimpopoli in via Diaz, strada che collega il centro artusiano alla bretella di circonvallazione in direzione Meldola.

Nello schianto di una Fiat Panda – che viaggiava verso Forlimpopoli – contro un albero che costeggia la carreggiata è morta sul colpo una donna di 71 anni residente nel centro artusiano, Angela Pastorelli, posizionata nel sedile del passeggero a fianco del marito, alla guida della vettura. L’uomo, 81 anni, è stato invece trasportato col codice di massima gravità all’ospedale di Cesena. In base a un primo bollettino medico, l’uomo sarebbe in gravi condizioni.

Ancora al vaglio dei carabinieri causa e dinamica del tragico incidente, in cui è rimasta coinvolta la sola Fiat Panda, che si sarebbe schiantata contro l’albero per un’improvvisa perdita di controllo – per ragioni al momento non conosciute – da parte del marito della vittima.

Forti i disagi al traffico, con la circolazione che ha funzionato per un paio d’ore a una sola corsia di marcia.