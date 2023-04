Tragedia in autostrada Muore un camionista

Un camionista di 60 anni residente a Forlì, Kais Mattoussi, di origine tunisina, è morto in un incidente avvenuto verso le 14 di ieri lungo l’Autosole, all’altezza di Alseno di Piacenza, nel tratto compreso fra i caselli di Fiorenzuola e Fidenza, in direzione sud.

L’uomo è stato sbalzato dalla cabina del camion ed è deceduto dopo il trasporto in ospedale; per cause ora al vaglio della polizia stradale di Parma il mezzo pesante s’è schiantato contro il guardrail, perdendo anche parte del carico che trasportava.

Per permettere il recupero del mezzo e dei blocchi d’acciaio caduti dal rimorchio, è stata chiusa al traffico la corsia sud dell’A1 dal bivio con la A58 tangenziale Est esterna di Milano e Fidenza in direzione di Bologna. In direzione di Bologna si sono registratati fino a 5 chilometri di coda in corrispondenza del luogo dell’evento, dove il traffico è transitato per un paio d’ore su una corsia, causando fino a 13 chilometri di coda per la deviazione sulla A21, e 5 chilometri di coda per un’altra deviazione obbligatoria.

Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola, i sanitari con l’ambulanza della pubblica assistenza della Val d’Arda, il personale infermieristico del 118 del pronto soccorso di Fiorenzuola e l’équipe medica dell’elisoccorso decollato da Parma. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono al lavoro gli agenti della polizia stradale di Parma in sinergia con i colleghi di Guardamiglio.

A seguito del primo incidente si è verificato un tamponamento all’altezza di Pontenure, per questo è stato necessario chiudere il tratto autostradale da Piacenza Sud a Fidenza in direzione Bologna.