Tragedia Mecnavi, il ricordo

Sono passati 36 anni dalla tragedia della Mecnavi, avvenuta a bordo della motonave Elisabetta Montanari, nel porto di Ravenna. Era il 13 marzo 1987, nell’incidente persero la vita tredici operai, tra cui cinque bertinoresi: Alessandro Centioni, Domenico Lapolla, Onofrio Piegari, Antonio Sansovini, Marco Gaudenzi. Per celebrare la ricorrenza il Comune ha organizzato un calendario di appuntamenti: si inizia questa mattina quando la Sindaca, Gessica Allegni, in compagnia della dirigente scolastica, Gabriella Garoia, incontrerà i ragazzi di terza media a Santa Maria Nuova e a Bertinoro per affrontare il tema della sicurezza sul lavoro. A questo incontro parteciperanno anche i rappresentanti delle tre maggiori sigle sindacali: Andrea Maltoni (Cgil), Roberto Baroncelli (Cisl) e Massimo Monti (Uil), insieme a Massimo Marescalchi (Maestri del Lavoro). Domenica alle 9,30 si terrà la Commemorazione delle vittime e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti sul Lavoro in viale della Resistenza, a Bertinoro, e alle 11 sarà celebrata la santa messa alla Concattedrale di Bertinoro. Infine, lunedì si terrà la commemorazione a Ravenna, alla presenza dei sindaci di Ravenna e Bertinoro.

Matteo Bondi