Tragedia sul lavoro Cade in una vasca di liquami, perde la vita operaio 32enne

È stato trovato privo di vita un operaio di nazionalità indiana, 32enne, finito in un vascone contentente liquami. Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in un allevamento di conigli sulle colline di Santa Sofia, in località Petturale, sopra la frazione di San Martino. La vittima, Singh Amarjit, viveva nel centro di Santa Sofia ed era dipendente di un allevamento.

Stando alle prime ricostruzioni, a dare l’allarme è stato un amico e collega, che non vedeva il 32enne da diverse ore: si è allarmato e, dopo vari tentativi di contattarlo e cercarlo, ha trovato il corpo immerso nella buca dei liquami dell’allevamento. I proprietari hanno subito allertato le forze dell’ordine e gli operatori sanitari che a loro volta, dopo aver constatato il decesso, hanno avvertito l’autorità giudiziaria (sul posto per i rilievi i carabinieri). Il recupero della salma è stato effettuato dai vigili del fuoco. Ora il corpo si trova all’ospedale di Forlì a disposizione del magistrato per l’eventuale autopsia che potrebbe essere necessaria per risalire alle cause della morte. L’ipotesi prevalente è che Singh Amarjit sia stato colpito da un malore o sia caduto accidentalmente nella buca piena di liquami: un incidente risultatogli fatale.

La vittima era nata in India ma viveva a Santa Sofia insieme ad alcuni connazionali, di solito impiegati negli allevamenti della zona. "Non conoscevo la persona morta e non ho informazioni dirette su quanto è accaduto – premette il sindaco Daniele Valbonesi –, ma posso dire che la piccola comunità indiana di Santa Sofia è composta da persone serie e lavoratrici che non hanno mai creato problemi. A nome di tutta la comunità santasofiese esprimo le condoglianze ai parenti e agli amici".