Tragico incidente in moto, muore a 41 anni sulla strada Faentina

Modigoliana (Forlì), 7 settembre 2025 – Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio lungo la Faentina, la strada provinciale 20 che collega Faenza a Modigliana: un 41enne originario dell’ex Jugoslavia è morto in seguito a un incidente con il proprio scooter 125. L’uomo stava andando in direzione di Modigliana, provenendo da Faenza che è la città in cui era residente.

Erano passate da poco le 15.30 quando ha perso il controllo del proprio mezzo – per cause ancora in corso d’accertamento –, all’altezza del chilometro 1, dunque poco oltre il confine tra la provincia di Ravenna e quella di Forlì-Cesena e nello specifico del comune della valle del Tramazzo in località Rivatella. La corsa dello scooter è finita contro un muretto che delimita la strada, a 5 chilometri da Modigliana, non lontano dall’ex cantina che sorge lungo la strada provinciale Faentina a valle del paese. Fatale l’impatto, probabilmente con la testa, nonostante la vittima indossasse un piccolo casco, non però di tipo integrale. Il guidatore, sbalzato di sella, è finito sull’asfalto privo di vita. Vani i soccorsi del 118.

Non sono state coinvolte altre vetture. Sulla sbandata che ha provocato la tragica caduta si possono, al momento, fare solo ipotesi (sul posto sono intervenute due auto dei carabinieri di Modigliana e di Forlì, per i rilievi dell’incidente e la gestione della viabilità): forse un malore, oppure un problema meccanico, ma c’è anche l’eventualità che il 41enne sia stato costretto a uno scarto brusco per evitare un animale improvvisamente sbucato sulla carreggiata. Non ci sono, però, testimoni.

La vittima viveva nella vicina Faenza ed era originario di un paese dell’Est europeo. In serata, le forze dell’ordine stavano ancora cercando di raggiungere i famigliari, dunque non hanno diffuso le informazioni anagrafiche.