Tramonto DiVino riparte oggi da Modigliana

Ben 150 vini emiliano-romagnoli in degustazione provenienti da tutta la regione, serviti e raccontati dai sommelier di Ais e accompagnati da prodotti Dop e Igp regionali, a cura della locale Pro loco, con assaggi di salumi e formaggi. Tutto questo avviene oggi a Modigliana nell’area del mercato coperto dalle e 18,30, nella prima delle sette tappe del tour ‘Tramonto DiVino’, kermesse enogastronomica promossa dall’Enoteca Regionale e dalla Regione Emilia-Romagna. Lo scopo è raccontare il meglio del cibo e del vino locali, valorizzando prodotti tipici e vini in particolare delle piccole cantine. La presentazione dell’evento, giunto alla 19ª edizione, avverrà in municipio alle 17, con il sindaco Jader Dardi, Davide Frascari, presidente Enoteca Regionale; Adolfo Treggiari, presidente Ais Romagna e Giulio Balsarin, Ais Emilia. Introdurrà Maurizio Magni di Tramonto DiVino - Agenzia Prima Pagina, cui seguiranno gli interventi di Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura; Sandro Camilli, presidente nazionale Ais; Giorgio Melandri dell’associazione locale di produttori vinicoli ‘Stella dell’Appennino’, premiata lo scorso aprile alla 56ª edizione di Vinitaly a Verona; Cristina Mercuri, giornalista wine educator. Modererà il critico enologico Luciano Ferraro.

Si parte da Modigliana, uno dei territori più colpito dalle alluvioni dello scorso anno con 100 km di viabilità compromessa, quasi mille frane e danni gravissimi al settore agroalimentare, una località molto attiva del settore enologico. Il costo d’ingresso è di 15 euro e comprende: sei ticket vini e due per gli assaggi finger food di salumi e formaggi. L’incasso sarà devoluto a favore del territorio. Tra gli autoctoni vini romagnoli ci saranno: Albana Sangiovese, Trebbiano, Pagadebit e Famoso, Pignoletto Doc e Docg dei colli bolognesi, i freschi e frizzanti Lambrusco, le Malvasie di Parma, al Gutturnio piacentino fino ai blend con i vini internazionali. Sommelier, chef, addetti ai lavori, giornalisti, blogger e storyteller, consorzi e cantine regionali sono i protagonisti dell’evento. Dopo Modigliana seguiranno le altre tappe a Milano Marittima, Riccione, Cesenatico, Scandiano, Ferrara e Piacenza. Trenta tipologie di vini per mille etichette saranno abbinati a 44 prodotti regionali e serviti da studenti e docenti degli istituti alberghieri. ‘Tramonto DiVino’ fa parte del progetto Deliziando, in collaborazione con l’assessorato regionale Agricoltura per promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche. Partner di questa edizione sono anche: UnionCamere Emilia-Romagna, Enoteca regionale, Apt Servizi, associazione Chef To Chef, Casa Artusi. Info: shop.emiliaromagnavini.it.

Giancarlo Aulizio