"Transizione energetica, la giunta è insufficiente"

Il Pd pungola la giunta Zattini sui temi dell’ambiente. "Tra gli obiettivi che riguardano il futuro della nostra comunità crediamo sia prioritario un piano di interventi che abbia al centro il tema della transizione energetica e della mobilità sostenibile – scrivono i consiglieri dem (nella foto il capogruppo Soufian Alemani) – ; su questi temi avvertiamo da parte dell’amministrazione un’azione insufficiente e sporadica che non mette Forlì nelle condizioni di attrarre risorse ed investimenti".

Un’indagine svolta dal Sole 24Ore indica Forlì fra le prime città in Italia per impianti fotovoltaici in rapporto alla popolazione. "Sarebbe pertanto necessario che la giunta Zattini individuasse una strategia integrata tra interventi pubblici e settore privato in grado di guardare a Forlì nei prossimi anni in un’ottica sinergia e complessiva, mirando anche a riqualificare gli spazi urbani".

Un esempio riguarda le comunità energetiche "che il Comune potrebbe mappare, rendendo accessibili i dati, così da realizzare una vera e propria rete pubblico-privata di solidarietà energetica. Pensiamo all’investimento all’avanguardia che fu realizzato, quasi dieci anni fa, con la realizzazione del Campo solare di Villa Selva che la giunta Zattini e la destra forlivese hanno sminuito nel valore pubblico-privato, senza cogliere minimamente le opportunità che offre".

"In prospettiva – concludono i consiglieri del Pd – riteniamo che gli ulteriori investimenti pubblici e privati solo se calati in un piano condiviso potranno raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, riduzione dei costi e miglioramento della qualità di vita che possono trasformare la nostra città. A questo proposito il Ministero dell’ambiente ha messo a bando 320 milioni di euro per finanziare a fondo perduto progetti dei Comuni destinati all’efficientamento energetico ed all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sugli edifici comunali".