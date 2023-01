Trasferta in Boemia per il sindaco Billi

Una trasferta breve ma fitta di incontri per il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi, ospite in Repubblica Ceca per valutare future collaborazioni tra territori. Una prospettiva che affonda le radici nel patto di fratellanza siglato nel 2004 tra il Comune termale e quello di Prachatice, città di circa 11 mila abitanti, nella Boemia meridionale. Una località ricca di storia che, al pari di Terra del Sole, vanta un preciso atto di nascita, essendo stata fondata nella seconda metà del XIII secolo. Al netto della pausa durante la pandemia, in quasi 20 anni di gemellaggio le associazioni medicee impegnate nella rievocazione storica hanno partecipato alla ‘Via d’oro del sale’, arricchendo con le loro esibizioni il famoso evento internazionale, che raduna gruppi da numerose nazioni europee, tra le quali Slovacchia, Lituania, Svizzera, Austria e Germania. Anche Prachatice da poco ha cambiato amministrazione: sul primo scranno è tornato Jan Bauer, già primo cittadino dal 1998 al 2010, promotore del gemellaggio con Castrocaro, nonché membro del parlamento ceco.

Un volto noto al neosindaco Billi che ebbe modo di conoscere il ‘collega’ dapprima come membro attivo dell’associazione Sbandieratori e Musici di Terra del Sole, e in seguito in veste di assessore alla cultura. "Ritrovare il sindaco Bauer è stata una felice coincidenza: lo ringrazio per l’accoglienza e per la grande considerazione che ha della nostra gente – le parole di Billi al rientro dalla trasferta –. Insieme abbiamo riflettuto su come sviluppare proficuamente le relazioni tra i nostri territori. Si è parlato di scambi culturali per le manifestazioni, di consolidare la conoscenza reciproca nelle nuove generazioni, ma anche di prospettive commerciali". Durante la breve permanenza tra Prachatice e Praga, la fascia tricolore ha incontrato numerose rappresentanze istituzionali. "Il nuovo vicesindaco Kotrba, la dirigente del Dipartimento Cultura della Municipalità, il Ministro del governo Ceco Jana Cernochová e il presidente del gruppo interparlamentare per i rapporti Repubblica Ceca - Italia, onorevole Vojtech Munzar. Sono stati colloqui interessanti che spero possano favorire progetti e collaborazioni vantaggiose per entrambe le comunità".

Francesca Miccoli