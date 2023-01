Trasporti, contributi dal Comune alle famiglie di studenti

Il Comune di Santa Sofia garantisce un contributo alle famiglie degli studenti under 19, residenti, pendolari, iscritti alle scuole superiori oppure a percorsi di istruzione e formazione professionale accreditati che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla gratuità stabilita dalla Regione. "Vogliamo garantire un un contributo anche per le fasce economiche di medio livello – dice l’assessora alle politiche sociali Ilaria Marianini – perché siamo consapevoli di come la crisi abbia coinvolto tutti, supportando anche le famiglie non si trovano nella fascia di povertà, ma che devono comunque fare fronte a spese e rincari". Per questo motivo ASP San Vincenzo de’ Paoli ha pubblicato un bando destinato alle famiglie con Isee superiore a 30.000 euro, che potranno ricevere un sostegno per l’acquisto dell’abbonamento al servizio di trasporto. L’importo concesso sarà pari al 50% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con Isee superiore o uguale a 30.0000 e fino a 35.000 euro pari al 30% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con Isee superiore o uguale a 35.000,01 fino a 40.000 euro. I requisiti per accedere al rimborso parziale degli abbonamenti acquistati presso gli uffici di Start Romagna: Isee in corso di validità non superiore a 40.000 euro; residenza nel comune di Santa Sofia e tesserino nominale già rilasciato da Start Romagna per l’anno scolastico 20222023 con ricevuta di pagamento. Domande entro le 12,30 del 31 gennaio: [email protected], compilando il modulo reperibile sul sito www.asp-sanvincenzodepaoli.it. In caso di necessità rivolgersi allo Sportello sociale (martedì 9-14 e giovedì 9-12 e 14,30-16,30). Tel. 0543.974535. o.b.