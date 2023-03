Trasporti e logistica "Forlì può esserne fulcro"

Trasporti e logistica sono pilastri per lo sviluppo economico di Forlì. Ne è convinta Legacoop Romagna che in un documento emesso ieri sottolinea la necessità di "accelerare investimenti nei processi di innovazione tecnologica, ad esempio verso la realizzazione di nuove piattaforme digitalizzate, che siano in grado di semplificare e velocizzare i servizi".

Nel territorio, secondo l’ultimo rapporto della Camera di commercio della Romagna, sostiene la coordinatrice provinciale di Legacoop, Simona Benedetti, si contano nel settore circa 2mila imprese, delle quali oltre l’80% di trasporti e un 15% circa di logistica. Fra queste ci sono le cooperative e i consorzi che aderiscono a Legacoop Romagna, che sono fra le aziende più grandi e strutturate del sistema: nel dettaglio, 29 imprese che associano 1.700 soci, occupano 2mila lavoratori e sviluppano un fatturato di 315 milioni di euro.

Di fronte, si specifica, hanno "molte sfide e molte opportunità", a partire dalle potenzialità del lavoro per filiera dei settori manifatturiero, agroalimentare e grande distribuzione organizzata. Ma appunto "servono investimenti e il Pnrr può essere uno strumento importante. Ma nel caso delle infrastrutture viarie il Pnrr, che non le prevede nella sua programmazione, è a nostro avviso una occasione sprecata".

Occorre inoltre sviluppare le infrastrutture, dall’adeguamento della statale 67 Tosco-Romagnola alla tangenziale di Forlì, fino alla via Emilia bis. Senza dimenticare Ss 16 – l’Adriatica – ed E45. Ne ha bisogno Forlì, ne ha bisogno la Romagna – continua la coordinatrice provinciale di Legacoop –, un territorio che non può più aspettare interventi di adeguamento sulle arterie principali soprattutto nella logica dello sviluppo che può essere garantito, se ben collegato, dal nuovo porto di Ravenna e dal conseguente asse strategico ‘Romagna-Bologna’".

È "ambizioso – sottolinea infine Benedetti – pensare che possano bastare i fondi ministeriali, ma per iniziare almeno a sbloccarli serve sicuramente che il territorio continui a farsi sentire. Possiamo e dobbiamo ragionare in grande, maturare la consapevolezza di rappresentare davvero un punto focale dei collegamenti fra est e nord Europa. E’ questa la sintesi della delibera di identificazione della ‘Zona Logistica Semplificata’ dell’Emilia-Romagna, corridoio di nodi intermodali. Forlì può giocare in questo ambito un ruolo da protagonista, perché rientra nella Zls con lo scalo logistico intermodale di Villa Selva-Forlimpopoli e con le aree industriali di Villa Selva e Coriano".

Insomma, conclude, "i tempi sono maturi perché il territorio forlivese metta in campo su trasporti e logistica una nuova riflessione strategica che tenga insieme l’ambito istituzionale e quello datoriale e sindacale".