Trasporto e mensa, iscrizioni al via

Sono già attive le iscrizioni ai servizi comunali di Bertinoro di mensa e trasporto per l’anno scolastico che partirà a settembre. Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito del Comune, nella sezione Servizi on-line – PagoPa, tramite il link ‘Iscrizioni e Pagamenti servizi scolastici’. È possibile accedere al portale esclusivamente con credenziali Spid, Cie o Cns. Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico dovranno essere effettuate da tutti gli utenti che intendono usufruire del servizio (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), entro e non oltre le ore 13 del 3 marzo. Per quanto riguarda la mensa dovranno essere effettuate dagli utenti che usufruiranno del servizio delle future classi prime della primaria e per il primo anno delle scuole dell’infanzia. Nella homepage del sito del Comune è disponibile l’avviso con i dettagli delle tariffe. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Scuola: 0543 469218 o 331 7481171; scuola@comune.bertinoro.fc.it.