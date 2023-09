Trasporto pubblico. Sciopero posticipato a lunedì 9 ottobre

Lo sciopero del trasporto pubblico previsto per la giornata di oggi, dopo la precettazione del ministro Salvini, è stato differito a lunedì 9 ottobre, con le stesse modalità. Lo stato di agitazione era stato organizzato alla sigla sindacale Usb Lavoro Privato.

Nella giornata di oggi dunque il servizio di trasporto pubblico in tutti i tre bacini serviti da Start Romagna non subiranno variazioni. "Posticipiamo per permettere a tutti gli autoferrotranvieri di poter scendere in piazza, e sarà uno sciopero di 24 ore: 4 ore non bastano per rivendicare i propri diritti" ha informato una nota di Usb.