Trattamenti shiatsu gratis contro lo stress

Ci sono tanti modi per tendere una mano a chi soffre. In occasione dell’alluvione che ha colpito la Romagna, moltissime persone si sono prodigate per alleviare le pene di chi ha visto la propria vita sconvolta. Chi ha spalato fango, chi ha offerto pasti caldi, chi ha promosso raccolte fondi; qualcuno ha dato ospitalità agli sfollati, altri hanno messo a disposizione auto a noleggio a un prezzo simbolico. Esaurita, si spera, la fase più drammatica dell’emergenza, ora servono energie per ripartire e ricostruire. In vista di questo secondo step, alcuni operatori shiatsu hanno deciso di offrire gratuitamente mani e competenze per lenire le pene dell’animo e del fisico delle persone alluvionate. Un’iniziativa ideata dal centro Yaku Shiatsu di Valentina Ranieri in collaborazione con la scuola Tiandhie. "In queste due settimane – spiega Olmo Cagnoni, uno degli operatori coinvolti – lo stress ha innalzato i normali livelli di cortisolo delle persone, che hanno trovato così le risorse per affrontare la situazione. Il nostro corpo non può tuttavia sopportare a lungo questo livello di stress e lo shiatsu è di grande supporto per attenuare le tensioni accumulate. E’ importante intervenire ora per evitare che la situazione diventi cronica". Sulla spinta di Yaku Shiatsu e Thiandhe anche altri operatori stanno aderendo. "Lo stress può causare ansia, attacchi di panico, smarrimento e sconforto, paura irrazionale, depressione, insonnia, rigidità in alcune parti o in tutto il corpo – spiegano gli ideatori –, non esitate a chiedere aiuto". Tra coloro che effettueranno trattamenti gratuiti, oltre a Cagnoni, Valentina Ranieri, Simona Tangredi, Gian Luca Servadei, Anna Ghetti e Claudia Spadoni, tutti i mercoledì dalle 14 alle 18.30 e i giovedì dalle 16.30 alle 21 alla palestra Bodhi Dharma di via Bertini 156, messa a disposizione da Luigi Ventura ed Eugenia. Info: 340.9058431.

Francesca Miccoli