Trattamnenti notturni in corso

Tra le conseguenze dell’alluvione c’è la proliferazione delle zanzare. "Da lunedì sono in corso trattamenti antilarvali a tappeto in fossi, pozze, tombini e caditoie", spiega l’assessore comunale Giuseppe Petetta. Effettuato l’intervento ieri notte nei quartieri Romiti, Cava, Villanova, Vecchiazzano e San Benedetto, si passerà a Villafranca, S. Martino in Villafranca e frazioni limitrofe e al Ronco fino ai 4 laghi. Si consiglia di tenere in casa gli animali, chiudere porte e finestre, non lasciare biancheria ad asciugare all’esterno, non consumare frutta e verdura raccolta negl orti per almeno 3 giorni.