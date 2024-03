Tre artiste al San Sebastiano

E’ stata inaugurata l’8 marzo all’Oratorio di San Sebastiano a Forlì, in occasione della Giornata della donna, la mostra ‘Nel tempo della semina e del raccolto’ che sarà visitabile fino al 24 marzo. Curata da Angelamaria Golfarelli, la mostra presenta opere di tre artiste: Marcella Belletti, Maria Mazzotti e Anny Wernert. "Nel Tempo – scrive Golfarelli – le donne hanno sempre vissuto ‘co-strette’ perché dall’infanzia alla maturità e, fino alla vecchiaia, spesso sono stati gli altri a decidere quale Tempo era il loro. Questa mostra vuole, attraverso le opere delle tre artiste invitate, tessere un forte legame fra il passato (tempo della semina) e il futuro (tempo del raccolto), soffermandosi su quell’infinito presente (tempo della gemmazione) che le donne continuano a vivere dilatando gli attimi".

Diplomata al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, Marcella Belletti presenta opere con trame e tessuti realizzati con materiali non tradizionali. Maria Mazzotti è una scultrice di Cesena diplomata al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Bologna e presenta opere in terracotta (foto). Anny Wernert, forlivese, propone dipinti di cui alcuni rendono omaggio alla musica, in particolare a Gershwin e Stravinskij.

Orari: da martedì a venerdì 15-18; sabato e domenica: 10- 12,30 e 15-18,30; lunedì chiuso (info 348.9508631).

Rosanna Ricci