Tre artisti insieme a Meldola nel nome della sostenibilità. Domani il vernissage

’Cantico della Nuova Natura’ è il titolo della mostra che vedrà protagonisti mi tre artisti Luigi Impieri, Delio Piccioni e Stefano Ricci a Meldola alla galleria Michelacci (ex chiesina dell’Ospedale) in via Cavour 60/D. Nella giornata di domani alle 17.30 si terrà l’inaugurazione dell’esposizione, che si potrà poi visitare fino a domenica 2 marzo. La mostra, curata da Lucia Chierici e presentata tramite le immagini di Sebastian Castoro, non è solo un’esposizione artistica, ma anche il tentativo di creare un dialogo etico-estetico fra gli artisti e i visitatori, affinché insieme si possa riflettere sull’importanza dell’arte come impegno sociale e ambientale. Infatti è l’occasione pure per presentare il ‘Manifesto per un Presidio Artistico Permanente’, finalizzato alla sostenibilità ambientale, culturale, estetica e sociale. I tre artisti, considerano l’impiego di materiali di scarto come mezzo rigenerativo di un’arte che, se la si vuole definire bella, deve comprendere anche il concetto di buono e di giusto.

Giorni e orari di apertura: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-12.30 e 15-19.