Tre autisti per automezzi compattatori di rifiuti

Cooperativa Sociale di Forlì cerca 3 autisti/e in possesso di patente di guida di tipo C da adibire alla conduzione di mezzi compattatori, in attività di supporto al servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. E’ preferibile aver maturato esperienza nello svolgimento della mansione indicata. Si richiede flessibilità per lo scarico del materiale agli impianti, flessibilità oraria e capacità relazionali per il lavoro in squadra.

Si offre contratto a tempo determinato con la possibilità di stabilizzazione, con orario di servizio a tempo pieno, indicativamente dalle ore 4 alle 12 dal lunedì al venerdì. Per candidarsi a questi tre posti occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 7 marzo, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.