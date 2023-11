Tre bande per Santa Cecilia, patrona della musica

Le bande comunali di Santa Sofia, Galeata e Civitella festeggiano in novembre la ricorrenza di S. Cecilia patrona della musica e dei musicisti. Per cominciare partirà domani la Banda Roveroni diretta dal maestro Massimo Bertaccini che, dopo un servizio di marce in piazza Matteotti a Santa Sofia alle 10,30, accompagnerà con brani musicali la santa messa delle 11 nella parrocchiale di S. Lucia. Pranzo sociale con consuntivo dell’attività svolta nella sala mensa dell’ostello con le anticipazioni dei festeggiamenti per il 180° della fondazione del sodalizio. Domenica 19 è la volta della Banda ‘Alberto Albertini’ di Galeata, anch’essa diretta dal m°Bertaccini che nel 2024 celebrerà i 170 anni della nascita. Dopo l’aperitivo in piazza, eseguirà il concerto nella chiesa di S. Pietro in Bosco durante la santa messa delle 11. A seguire il pranzo presso la sede sociale. Chiude domenica 26 la banda ‘Normando Maurizi’ di Civitella diretta dal maestro Bertaccini con un servizio in piazza Matteotti alle 10,30 e il concerto durante la funzione religiosa delle 11 nella chiesa di S. Michele Arcangelo. Pranzo sociale al ristorante ‘Da Piseppo’.