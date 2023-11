Tre campioni narrano il mito

Il mito dell’Ercole forlivese (Baldini) celebrato da tre campioni del ciclismo italiano tra i Settanta e i Novanta: Saronni, Bugno e Chiappucci.

Dopo il successo di pubblico dell’inaugurazione della mostra antologica ’Ercole Baldini. Una leggenda italiana’, il Comune di Forlì organizza infatti quattro serate-evento per onorare le imprese del ’Treno di Forlì’. Ogni appuntamento si terrà all’Auditorium San Giacomo di piazzale Guido da Montefeltro e inizierà alle 20.45 con ingresso libero.

La prima serata di domani è quella in cui approderanno all’Auditorium tre giganti del pedale italico dell’era contemporaneo, Beppe Saronni, Gianni Bugno e Claudio Chiappucci. Sarà un talk show condotto dai giornalisti Beppe Conti, curatore della mostra, e Leo Turrini che dialogheranno coi tre campioni ospiti della serata.

Beppe Saronni, come Baldini, ha vinto il Giro d’Italia (però due volte) e il Mondiale a Goodwood, 24 anni dopo Ercole.

Gianni Bugno, invece, è stato il primo italiano ad aggiudicarsene due consecutivi di titoli iridati, nel ’91 e nel ’92, anche lui in trionfo al Giro d’Italia 1990 vestendo la maglia rosa dalla prima all’ultima giornata.

Claudio Chiappucci, ’El Diablo, ha avuto in comune con Baldini il gusto per l’impresa. Ha vinto la Sanremo ’91 attaccando addirittura nella discesa del Turchino, lontanissimo dal traguardo, così come la spettacolare tappa del Tour de France ’92 a Sestriere in maglia a pois di miglior scalatore.