CronacaTre ceramiste faentine protagoniste ad ‘Arte in Torre’
11 set 2025
QUINTO CAPPELLI
Cronaca
  Tre ceramiste faentine protagoniste ad 'Arte in Torre'

Il Comune di Portico e San Benedetto ha presentato ‘L’altro volto della terra’, mostra di ceramica faentina, che si svolgerà...

La sede dell’esposizione

Per approfondire:

Il Comune di Portico e San Benedetto ha presentato ‘L’altro volto della terra’, mostra di ceramica faentina, che si svolgerà dal 20 settembre al 20 ottobre a Portico nell’antica Torre del castello dei conti Guidi, poi Torre Portinari. "Si tratta – spiega il sindaco, Maurizio Monti – del secondo appuntamento del progetto Versanti Culturali ‘Arte in Torre’, che durante l’estate ha coinvolto diversi comuni dell’Appennino, fra cui Portico con l’esposizione nella Torre Portinari da fine giugno a fine luglio ‘Memorie di un viaggio mai esistito’ e che ha coinvolto dieci studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna".

Aggiunge Anna Facciani, consigliere comunale con delega all’evento: "Stavolta si parla della millenaria arte della creta, tanto cara e famosa nel nostro territorio. Ad allestire la mostra saranno tre note ceramiste di scuola faentina con opere ispirate ai tempi antichi e alla contemporaneità. Infatti, Monica Merenda, Stefania Giacomini e Cristina Ricci presenteranno le loro diverse espressioni creative nella cornice più adatta a una attenta e stimolante visita: i locali della Torre".

L’inaugurazione si terrà sabato 20 alle ore 16.30 nel giardino della Torre ‘Dante e Beatrice’, con aperitivo a buffet offerto da Il Chiosco di San Benedetto in Alpe di Sara Ferrucci. La mostra sarà visitabile tutti i venerdì, sabato e domeniche dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 fino al 20 ottobre con aperitivo di saluto offerto da Bar Angolo di Portico di Laura Barzanti. Commenta Anna Facciani: "L’evento, promosso dalla Regione Emilia Romagna con la partecipazione di Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Fondazione Cassa Risparmi Forli, e diversi sponsor locali, intende alimentare il turismo negli edifici storici dei borghi d’Appennino per una sempre maggiore consapevolezza del patrimonio storico, artistico e culturale dei borghi medievali tosco-romagnoli". Il progetto ‘Versanti culturali: dialoghi d’arte tra Montone e Tramazzo’ ha coinvolto questa estate i comuni di Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Tredozio e Modigliana.

Quinto Cappelli

