Tre fratelli morti Eseguito il sopralluogo degli inquirenti: silos sotto esame

Sopralluogo al silos killer ieri mattina nell’allevamento Casagrande di San Pietro in Campiano di Bertinoro, dove il 7 aprile scorso sono morti Fatima, Ousma e Marva, di 18, 13 e 9 anni, tre fratelli residenti a Meldola che si trovavano sull’auto guidata dalla 18enne scontratasi con il container, che nell’urto è precipitato, schiacciando la vettura e non dando scampo ai ragazzini, morti sul colpo e sommersi da tonnellate di mangime contenute nel manufatto alto una decina di metri.

Un esame scattato alle 9 alla presenza di Tommaso Trombetti, perito tecnico di Bologna nominato dalla pm Laura Brunelli, degli investigatori dei carabinieri e delle parti in causa, tra cui legali ed esperti dei due indagati per omicidio colposo plurimo, i cui nomi continuano ad essere segretati dalla procura.

L’analisi è andata avanti per circa tre ore ed è servita per un esame dello stato di sicurezza del silos, che nell’impatto con la vettura è immediatamente crollato. L’obiettivo degli inquirenti è quello di certificare il grado di stabilità del container sul terreno e soprattutto quello di verificare che il manufatto fosse fissato al suolo secondo le norme vigenti. Per questo sono state effettuate analisi ingegneristiche con appositi strumenti rilevatori; altri sopralluoghi potrebbero svolgersi nei prossimi giorni.

Nell’ottica delle indagini della procura di Forlì si tratta di un passaggio fondamentale per capire quale direzione possano eventualmente intraprendere i successivi sviluppi investigativi. Non si esclude che, all’esito dei sopralluoghi, muti la prospettiva sia del capo d’imputazione sia del numero degli indagati.

L’incidente s’è verificato verso le 14.30 del 7 aprile. Fatima, studentessa all’alberghiero di Forlimpopoli, 18enne col foglio rosa, sale sull’auto – che sarebbe di proprietà di uno zio, dipendente dell’allevamento – parcheggiata, con le chiavi inserite, nell’area aziendale. Con Fatima – che si sta esercitando per l’esame della patente – salgono in macchina i due fratellini, Ousama, maschietto di 13 anni, e Marva, femminuccia di 9, residenti a Meldola con un’altra sorella 17enne – che non era con loro – e coi genitori di origine marocchina.

Poco dopo, l’impatto tragico: la vettura guidata da Fatima, una Opel Zafira, per cause tuttora al vaglio degli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta penale in corso, finisce contro il silos. Inutili i soccorsi. Per i tre ragazzini – i cui funerali si sono svolti lunedì alla moschea di Forlì – non c’è più nulla da fare.