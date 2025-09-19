Tre fratellini sepolti dal silo, maxi indennizzo per la tragedia: chiesti 4 milioni di danno morale

Forlì, 19 settembre 2025 – Si parla subito di soldi, ieri mattina in tribunale a Forlì per il primo scalino dell’udienza preliminare del processo per la tragedia di San Pietro in Guardiano di Bertinoro: il 7 aprile 2023 Fatima Bougouti, 18 anni, e i suoi fratellini Ousama 14 e Marva 10 anni, residenti a Meldola con genitori di origine marocchina da anni in ValBidente, muoiono sul colpo, sommersi da quintali di mangime contenuti nel silo d’un allevamento, abbattuto dall’auto guidata da Fatima, che ha il foglio rosa e sta facendo pratica di guida nel piazzale della ditta dove lavora lo zio. Una manovra sbagliata, lo schianto, ed è il finimondo.

L’avvocato Alessandro Sintucci, che tutela come parte civile la famiglia del dolore, quella dei tre fratelli morti, all’inizio della seduta fa la prima mossa sulla scacchiera. E richiede al giudice dell’udienza preliminare, Massimo De Paoli, di far convogliare nell’ingranaggio del processo l’assicurazione dell’azienda agricola teatro dell’immane sciagura.

La strategia del difensore di parte civile è chiara: la compagnia assicuratrice, qualora venisse precettata all’interno del quadro processuale, darebbe una base di certezza ai fini del risarcimento finale, che diventa quindi subito il nuovo pernio del dibattimento.

Quattro milioni di euro: è la cifra che a titolo risarcitorio è stata quantificata dall’avvocato Sintucci. Si parla di danno morale, per la perdita violenta della figlia Fatima, 18enne, alla guida della Opel Zafira che ha impattato il silo colmo di mangime poi precipitato mortalmente sul veicolo. Cifra stimata dalla parte civile in tre parti: 1,5 milioni per il padre della ragazzina; stessa quantificazione per la madre e un milione per il fratellino, che quel giorno si salvò, solo perché restò a casa a Meldola con la mamma. Un risarcimento che l’avvocato Sintucci chiede a un solo imputato, l’azienda, ossia alla sua legale rappresentate, che deve rispondere di omicidio colposo plurimo. Per l’accusa (pm Laura Brunelli) la ditta non avrebbe messo in sicurezza, con una recinzione, i silos presenti nell’area. Nessun risarcimento per i due fratellini passeggeri della Opel Zafira: l’assicurazione del veicolo ha già indennizzato i genitori.

Nella prossima udienza (13 novembre) si saprà sia la decisione del giudice sull’istanza di cooptare l’assicurazione in aula, sia le eventuali contromosse della difesa della manager, tutelata dagli avvocati Claudia Battaglia e Antonio Giacomini. Nessuna richiesta di risarcimento invece per l’altro imputato, lo zio dei ragazzini (proprietario dell’auto), indagato per omicidio colposo per omesso controllo dei nipotini, che erano andati a trovarlo al lavoro, in quel 7 aprile 2023. Per ora né l’avvocato dell’uomo, Antonio Baldacci, né i suoi colleghi per la legale rappresentante dell’azienda, hanno fatto istanza di un rito alternativo. Ma sull’orizzonte giudiziario che si erge su questa spropositata sventura, se ne saprà di più solo il 13 novembre.