"Tre mesi a casa sono tanti"

Enrico Ravaioli, 40 anni, impiegato di banca, è padre di tre bambini di 9, 8 e 4 anni. "Sono contento della varietà di proposte disponibili a Forlì. È positivo che le scuole primarie propongano due settimane aggiuntive con corsi gratuiti, ad esempio d’inglese o di scienze, finanziati da fondi europei. È un’iniziativa concreta che aiuta le famiglie in un periodo economicamente complesso – prosegue –. Credo che i voucher comunali siano un buon sostegno, perché riescono a raggiungere una fascia ampia di persone". Non manca però una riflessione: "E’ necessario ripensare l’intera proposta formativa: tre mesi di vacanza sono tanti, e i piccoli hanno bisogno di contesti educativi e relazionali – conclude –. Non si tratta di scuola in senso stretto ma di esperienze che li aiutino a crescere".