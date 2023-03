Tre operatori agricoli esperti di frutta e fragole

L’ente Crea-Ofa, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria di Forlì-Cesena, è alla ricerca di 3 operai agricoli. Il tipo di contratto è a tempo determinato e le sedi di lavoro sono una in via Maglianella 16, l’altra in via La Canapona, 1 bis a Forlì.

Il profilo corrisponde a quello di un operaio agricolo (otd) specializzato in super colture frutticole e fragola livello 8 del Contratto collettivo nazionale del lavoro.

I requisiti specifici richiesti sono: patente di guida categoria B per la conduzione di trattori agricoli

e forestali, a ruote e a cingoli, per acquisto e uso di prodotti fitosanitari; per uso motoseghe e decespugliatori. Non è richiesta nessuna qualifica specifica. Le adesioni possono essere presentate esclusivamente tramite accesso con credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi) alla piattaforma telematica del Centro per l’impiego, nel periodo dal 13 al 17 marzo 2023, con la compilazione del modulo online.