‘Tre ragazzi’, a Santarcangelo l’anteprima del cortometraggio

Sarà proietto in anteprima al Not Film Fest domani alle 11 a Santarcangelo di Romagna il cortometraggio ‘Tre ragazzi’ diretto da Gianfranco Boattini e prodotto da Onda Film di Meldola. ‘Tre ragazzi’, in concorso al festival, racconta una storia di amicizia, coraggio e desiderio di sfuggire ai pregiudizi che caratterizza la vita di Carmelo, Salvatore e Michele, tre giovani amici uniti da un legame profondo. La trama, liberamente tratta dal romanzo ‘Tre ragazzi in cerca di avventura’ di Carmelo Pecora, segue i passi dei protagonisti nella loro lotta per sfuggire alle limitazioni imposte dalla piccola comunità in cui vivono e perseguire i loro sogni di un futuro migliore in America. Il corto, prodotto con il sostegno dell’Emilia Romagna Film Commission, è frutto del talento congiunto del regista Gianfranco Boattini e dello sceneggiatore Miller Gorini. Il cast, insieme a parte della troupe, sarà presente all’evento. Tra i partecipanti vi sarà il direttore della fotografia Stefano De Pieri, i giovani attori Alessandro Spinelli, Christian Dei, Marco Francisconi protagonisti del cortometraggio e gli attori Samuele Sbrighi e Anna Benedetta Sanfilippo. Le riprese si sono svolte nell’estate del 2022, dal 1 al 5 agosto nei Comuni di Bertinoro, Forlì e Ravenna. "L’anteprima mondiale di ‘Tre ragazzi’ al Not Film Fest rappresenta – commentano i 5 soci fondatori di Onda Film, Andrea Petrini originario di Seguno di Civitella, Gianfranco Boattini, Patrizio Orlandi, Lorenzo Callegari e Lodovico Lombardi – un momento di grande importanza per Onda Film, che continua a dimostrare l’impegno nel promuovere produzioni cinematografiche di alta qualità e dal forte impatto emotivo".

o.b.