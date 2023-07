Tre scuole verso il rinnovamento "Vanno risolti i problemi di spazio"

L’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e alcune scuole della provincia saranno protagoniste di importanti lavori di rinnovo. Secondo i dati dell’Ufficio Scolastico Regionale sono 20.347 gli studenti che frequenteranno i 18 istituti di secondo grado con un aumento di 377 iscritti rispetto all’anno precedente: 9.272 a Forlì (+275 rispetto al 2022) e 11.075 a Cesena (+102 rispetto al 2022).

Le classi previste sono 869 con una media di 23.39 studenti per classe di cui 403 con una media di 25.58 studenti per classe nel territorio forlivese e 466 classi con una media di 23.67 alunni per classe nel territorio cesenate. "Nei prossimi 34 anni i trend statistici prevedono un aumento della popolazione scolastica nella fascia 14-19 anni – spiega Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena – vogliamo, quindi, migliorare la qualità degli spazi con una serie di interventi importanti".

A Forlì sono in corso lavori nel cantiere della palazzina all’ex istituto Oliveti in via Buonarroti che prevedono la realizzazione di 22 nuove aule, 3 laboratori, 1 aula insegnanti, 1 aula magna, 1 archivio e 2 uffici per un investimento complessivo di 6.670.000 euro, il termine dei lavori è previsto per la fine dell’anno.

L’altro maxi intervento sul forlivese è al Centro studi ‘Salvator Allende’ dove è prevista la realizzazione di un nuovo fabbricato a uso scolastico: un edificio a due piani fuori terra di otto aule, quattro per piano, oltre al blocco dei servizi igienici, collegato con una pensilina al percorso esistente tra l’istituto ‘Carlo Matteucci’ e le palestre; l’investimento complessivo è pari a 4.100.000 euro e il termine dei lavori è previsto per giugno 2025. I due cantieri consegneranno agli istituti superiori di Forlì 30 nuove aule grazie a un investimento totale di quasi 11 milioni di euro.

In accordo con il Comune di Forlì è in corso la predisposizione di una struttura modulare temporanea a uso del Liceo Artistico e Musicale ‘Canova’ per rispondere al considerevole aumento delle iscrizioni. Il fabbricato sarà ubicato nella corte dell’Istituto professionale ‘Ruffilli’ in via Romanello da Forlì. La struttura è composta da 6 aule, servizi igienici e aula insegnanti. Un altro intervento significativo sarà la creazione ex novo di una palestra per l’Istituto Aeronautico. “La scelta di quali classi spostare è dei dirigenti scolastici, noi cercheremo di garantire il trasporto pubblico" precisa Lattuca. "Abbiamo lavorato tutto l’anno con i tecnici e l’ufficio scolastico per poter pianificare al meglio gli interventi nelle scuole cercando di essere più equi e funzionali possibili. – spiega Valentina Ancarani, vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena – La situazione del Canova era molto complessa, le iscrizioni negli ultimi anni sono cresciute del 30%, una parte delle aule erano state ricavate all’Istituto Aeronautico con grande disagio per la mobilità degli studenti. Come Provincia ci eravamo assunti l’impegno di trovare una soluzione più efficace e così è stato".

"Questi interventi sono possibili grazie ai fondi del Pnrr con alcuni investimenti da parte della provincia stessa e ci permetteranno di avere una soluzione definitiva al problema della grave insufficienza degli spazi didattici. Fra qualche anno, però, assisteremo a una inversione di tendenza data dalle conseguenze del crollo demografico, le statistiche ci dicono che tra dieci anni ci sarà un calo delle iscrizioni del 30% circa, si passerà dalle 820 aule di oggi a 718", conclude Lattuca.

Valentina Paiano