Tre serate per parlare di ’genere’

Un ciclo di incontri pensato per indagare l’identità e la cultura maschile da una prospettiva nuova. A organizzarle è il collettivo femminista forlivese Monnalisa. Si tratta di tre serate di gruppo che avranno luogo in via Mameli 41, al centro Parole Diverse, in cui chiacchierare e confrontarsi sul rapporto con il maschile e con gli uomini, guardando alle questioni di genere con uno sguardo diverso dal solito. Il primo appuntamento è domani alle 19.30 e ha titolo ‘Uomini che parlano di uomini’ ed è rivolto esclusivamente agli uomini (di ogni età, origine, orientamento e identità). Si proseguirà, poi, il 9 marzo alle 20 con una serata per sole donne e persone non binarie. L’ultimo incontro è il 23 marzo, è rivolto a chiunque e il tema focale sarà il sesso. Gli incontri sono coordinati da Claudio Nader, curatore di Osservatorio Maschile e per iscriversi basta lasciare un’offerta libera, il proprio nome e il nome dell’evento (o degli eventi) a cui si vuole partecipare sul profilo Kofi di Monnalisa Collettivo al link: https:ko-fi.commonnalisacollettivo oppure scrivere a Monnalisa Collettivo su Instagram (@monnalisa.collettivo) o via mail a [email protected]