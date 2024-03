Tre trofei domani, c’è anche l’artistico

Tre manifestazioni natatorie in contemporane, a cura della Uisp di Forlì-Cesena alla piscina comunale di via Turati. Le gare coinvolgeranno atleti di tutta la regione in una non stop organizzata per la prima volta per un numero così elevato di partecipanti, in rappresentanza di trenta società. Per il nuoto agonistico, con oltre trecento atleti, si disputa la ‘Combinata degli Stili’ coi sedici baby atleti e le 16 baby atlete al top da 7 a 12 anni. La seconda manifestazione, il ‘Trofeo Staffette’, riservato agli esordienti, si disputerà appunto a suon di staffette suddivise per genere e anche miste. Poi il nuoto artistico (l’ex sincronizzato), in acqua la sfida per il ‘trofeo Sincronizziamoci’ con i partecipanti che eseguiranno esercizi liberi e in coppia; competizione che coinvolgerà 525 atleti.

f. p.