Trebbo paesano: dopo Dovadola tocca a Rocca

Dopo il successo ottenuto due domeniche fa a Dovadola, il ‘Trebbo paesano: la Rocca che eravamo’ fa tappa per la seconda esperienza a Rocca San Casciano, domenica pomeriggio alle ore 17 nel cortile del Circolo parrocchiale. L’iniziativa, organizzata dal Collettivo E3b, che fa capo al duo artistico composto da Ando Fabbri (338.5627045) e Simona Camporesi (347.2574605), forlivese trapiantata a Dovadola, cerca di far raccontare ai partecipanti ‘La Rocca di un tempo’ attorno al fuoco, cioè ‘a treb’, a veglia, come avveniva un tempo nelle sere d’inverno nella case o nelle stalle dei contadini.

L’invito degli organizzatori è di portare "i ricordi personali da raccontare attorno al fuoco, un oggetto o un’immagine che rappresenti la persona, tanta voglia di ascoltare e condividere memorie, una tazza o un bicchiere per il vin brulé". La prima manifestazione di Dovadola ha fatto da guida a questo appuntamento di Rocca e domenica ci sarà un’introduzione musicale della coppia Ando, alla fisarmonica, e Ana Maria Perez, alla chitarra (proprio i due di cui, sopra, riportiamo anche per l’iniziativa ‘Ciapamè’).

Stimolati poi dagli organizzatori del trebbo, ovvero Camporesi e Fabbri, i partecipanti saranno invitati a raccontare liberamente ai presenti i loro ricordi, fatti e memorie di un tempo. Si tratta delle stesse finalità che nel 2018 spinsero un gruppo di persone, animate dall’esperta Giovanna Conforto, a fondare a Portico il Centro italiano di Storytelling, la prima associazione del genere in Italia.

Simona Camporesi spera che si ripeta l’esperienza del primo appuntamento di Dovadola, quando al termine ha commentato: "È molto bello ritrovarsi fuori casa a rievocare ciò che è stato e, nel farlo, provare a ricostruire quel senso di paese che oggi sembra andato perso, ma che per un momento, attorno al fuoco, è risorto dalle ceneri".

Quinto Cappelli