Tredozio, brucia il bar: "Fatica di una vita in fumo"

All’una e 40 della scorsa notte le squadre dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, Modigliana e Forlì sono intervenute in via XX Settembre a Tredozio per un incendio sviluppatosi nel Bar Penna. L’intervento ha visto il supporto anche di una squadra del distaccamento di Faenza. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intero stabile. A seguito dell’incendio, gli appartamenti sovrastanti hanno riportato danni da fumo. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Tredozio, che insieme ai Vigili del Fuoco, stanno conducendo le indagini e hanno posto i sigilli al locale.

Per quanto riguarda i due appartamenti sovrastanti, le due famiglie (in totale 3 persone) hanno trovato una sistemazione provvisoria, in attesa che siano fatte le verifiche strutturali di agibilità. Per ora sembrerebbero solo danni da fumo, "ma bisogna aspettare gli esiti delle verifiche tecniche", come spiega il sindaco, Giovanni Ravagli che commenta: "Spero che le verifiche tecniche sugli appartamenti confermino i soli danni da fumo e non strutturali, per far rientrare al più presto nelle loro case le persone allontanate provvisoriamente. Purtroppo, invece, restano i danni ingenti a carico dei titolari del bar. Infatti, si tratta di un brutto colpo all’intero paese, perché il Bar Penna era un punto di riferimento per tutta la comunità, in particolare un luogo di ritrovo per i giovani e per i turisti, fra cui tanti ciclisti".

A questo proposito racconta Eric Valenti, 49 anni, titolare del Bar Penna dal 2013, con la compagna Raffaella Albonetti (e due dipendenti): "I danni attualmente nessuno sa calcolarli, ma di sicuro sono ingenti. Basti pensare che è andato tutto in fumo: attrezzature, bancone, arredi e tutti i prodotti, fra cui 6mila euro di sigarette". Il futuro? Risponde il titolare: "Non lo so proprio. Ora tutto è sotto sequestro". Il bar era chiuso per ferie dal 15 settembre e doveva riaprire proprio oggi. Racconta ancora il titolare Eric: "Sono stato svegliato per telefono all’1.40 di notte, dai titolari della locanda Il Guelfo, che abitano vicino al mio bar. Sono corso in pochi minuti da casa mia sul posto, arrivando insieme ai pompieri, quando ormai era già bruciato tutto in un attimo. La fatica di una vita finita andata in fumo".

Alla domanda sulle cause dell’incendio, il titolare risponde: "Non so proprio che cosa pensare, perché era tutto spento, tranne i frigo e la caldaia è rimasta intatta". Provvisoriamente il Comune ha chiuso anche un tratto di strada di via XX Settembre, che dalla piazza gira attorno alla torre dell’orologio e arriva fino a via San Giorgio, in pratica la strada a senso unico attorno al Bar Penna.

