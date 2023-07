Tredozio, che festa per il premio a Elio

"Per me è stato un onore ospitare a Tredozio e consegnare il premio alla carriera a Stefano Belisari, in arte Elio delle Storie Tese,una delle voci più originali, ironiche e vicine ai temi sociali dei nostri tempi".

Il gruppo Elio e le Storie Tese è stato fondato nel 1980 e divennero famosi nel 1996 con il Festival di Sanremo che con la canzone ’La terra dei cachi’ vinse il premio della critica Mia Martini. Nel 2018 la band viene insignito dell’Amborgino d’oro, onorificenza del Comune di Milano per l’impegno civico.

Lo sostiene la sindaca di Tredozio, Simona Vietina, che ha consegnato il premio dell’Emilia Romagna Festival nel suggestivo palco di palazzo Fantini, inaugurando, così, il programma estivo delle manifestazioni culturali del comune dell’alta valle del Tramazzo. Aggiunge la sindaca: "Come non ricordare ‘La terra dei cachi’, uno spaccato della nostra Italia, dove convive spensieratezza e dramma sociale; o ‘La canzone circolare’, creata in collaborazione con Lega Ambiente per il rispetto dell’ambiente o la ‘Canzone mononota’, simbolo di quella verità che sta nella semplicità, ma difficilissima da trovare e da realizzare proprio come tutt’altro che semplice è una canzone con una sola nota".

La prima cittadina ringrazia, quindi, "per una produzione che è stimolo di un vivere sociale più attento e rispettoso degli altri e dell’ambiente".

Inoltre, "ringrazio il maestro Mercelli per questi meravigliosi eventi, che qualificano il nostro comune e lo pongono al centro di un turismo di qualità, di cui abbiamo assolutamente bisogno, soprattutto adesso dopo i tristi eventi di maggio scorso".

Infine, la prima cittadina, ringrazia anche l’avvocato Gianfranco Fontaine, "che ci ospita sempre nella sua deliziosa dimora storica". Per l’occasione la sindaca Vietina ha ricordato il suo vicesindaco, Lorenzo Bosi, morto recentemente prematuramente, "uno scrittore, un amministratore attivo e preparato che purtroppo ci ha lasciati proprio quel difficile 16 maggio e che prima di lasciarci ha organizzato un calendario fitto di eventi culturali, che a lui voglio dedicare".

Quinto Cappelli