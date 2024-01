Tredozio, chiude l’edicola del paese

"Sono molto dispiaciuta di dover chiudere l’edicola, ma per problemi di salute sono costretta a farlo". E’ questa la motivazione per cui Gabriella Balducci ha abbassato la saracinesca dell’unica edicola di Tredozio, in attesa di trovare un acquirente che la sostituisca. Al momento i giornali nel paese dell’alta valle del Tramazzo si possono prenotare presso il bar Penna, dove lavora la figlia Raffaella Albonetti (per informazioni e prenotazioni: 347.8570661).

"Ma resto in attesa – spiega Gabriella – che qualcuno si faccia avanti per prendere le redini dell’edicola e proseguire l’attività che io ho condotto con tanto impegno e passione per 15 anni".

Aggiunge Gabriella: "Nell’edicola, di cui è titolare mio figlio Davide che fa l’imbianchino, io mi trovavo proprio bene, perché è un bel lavoro a contatto con la gente. E poi mi sono sempre trovata bene con i clienti, con i quali scambiavo ogni mattina le due classiche parole oppure anche qualche idea sulla vita del paese, sui fatti che raccontano ogni giorno i giornali e sulle riviste e perfino sui libri sia di storia locale sia di argomenti più impegnativi sempre presenti nella mia edicola e che ultimamente si vendevano molto bene".

Nel ricordare questi quindici anni "di intensa e impegnativa attività", Gabriella si commuove: "Quando ne parlo, mi vengono sempre le lacrime agli occhi, perché era un lavoro che svolgevo tanto volentieri, sia come impegno personale nel quale mi sentivo realizzata sia come servizio al paese e alla comunità tredoziese".

Prosegue ancora l’edicolante: "Non vedendomi più in edicola, molta gente mi telefona per farmi gli auguri di buona salute, per sapere quando riaprirò e per ringraziarmi. Ma sono io che ringrazio loro. Anche i bambini, se mi vedono qualche volta per strada, mi chiedono: ‘Quando torni, Dada Giochi, nel negozio?’ I bambini, infatti, mi chiamavano proprio così, perché in edicola vendevo anche i giochi".

Gabriella aveva acquistato l’edicola quindici anni fa da Laura Bandini, ed è stata aiutata spesso anche dal marito, Pierluigi Albonetti, specialmente per le consegne a domicilio. Ora spera tanto di poter passare il testimone a qualcuno che s’innamori del suo lavoro, "come ho fatto io in questi anni".

Qualche aneddoto divertente? Racconta Gabriella: "Un giorno venne un signore, chiedendomi un ’panino con la mortadella’, che in gergo delle edicole voleva dire giornali porno. Ma io non li tenevo". Nella sua esperienza quindicennale Gabriella Balducci ha assistito anche ai cambiamenti radicali dei giornali e dei media in generale, potendo osservare dalla sua posizione privilegiata tutte le tendenze e le molte evoluzioni alle quali è stata soggetta la carta stampata nel corso degli anni.

