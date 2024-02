"Tredozio come Marradi: vogliamo l’Ufficio sisma"

"Il governatore dell’Emilia Romagna e commissario alla ricostruzione del terremoto del 18 settembre scorso, Stefano Bonaccini, deve fare come la Regione Toscana che ha istituito un ‘Ufficio sisma’ a Marradi, riguardo al terremoto del Mugello che ha colpito anche noi, gestito da propri tecnici. Bonaccini deve cioè istituire un ‘Ufficio sisma’ a Tredozio per la ricostruzione del dopoterremoto e la gestione di tutti gli atti amministrativi". Lo chiede la sindaca di Tredozio, Simona Vietina al governatore della nostra Regione e commissario alla ricostruzione del dopoteremoto.

Aggiunge la Vietina: "Senza Ufficio sisma, con tecnici regionali e stabili in loco, noi non riusciremo a ripartire per la ricostruzione completa del paese". Ma qual è il punto della situazione a cinque mesi dal sisma? Risponde a grandi linee la sindaca Vietina: "A Breve dovrebbe partire la puntuale ricognizione dei danni pubblici e privati, che a grandi linee sono stimati intorno ai 40 milioni". Il decreto governativo, che riguarda la copertura dei danni della somma urgenza per i sei comuni romagnoli terremotati (Tredozio, Modigliana, Rocca, Castrocaro, Predappio e Brisighella), ha stanziato sei milioni di euro. Di questi per Tredozio è previsto circa un milione che andrà a coprire: i lavori della messa in sicurezza della torre civica e dei palazzi Medri e Bottari; 595mila euro per pagare l’affitto dei moduli della scuola, sistemati entro la fine di marzo davanti al palazzetto dello sport, dove si trovano attualmente; il pagamento di vitto e alloggio delle 159 persone ancora sfollate. Spiega la sindaca Vietina: "Per quanto riguarda il sostegno alle imprese private e alle case dei privati, i cui danni ammonterebbero a circa 40milioni, io chiedo al Governo nazionale di emettere appositi decreti per il sostegno alla ricostruzione, altrimenti il nostro territorio rischia l’abbandono. Infatti, quanto potranno resistere a lungo aziende che hanno chiuso, gravemente danneggiate o famiglie che sono alloggiate in case pubbliche, in albergo o presso amici e parenti?".

Conclude la sindaca col municipio, le scuole, la biblioteca inagibili e le sedi di varie attività chiuse: "Quanto potremo resistere in questa situazione? In questi mesi di ricostruzione post terremoto io mi sono assunta varie responsabilità anche gravi. Ma questo peserà purtroppo anche sulle prossime elezioni comunali di giugno". A questo proposito la sindaca uscente Vietina non ha sciolto ancora la riserva sulla sua eventuale ricandidatura. A giorni si dovrebbe sapere. Di sicuro l’attuale situazione di Tredozio è la più difficile che l’intera comunità dall’ultimo dopoguerra ad oggi si trova ad affrontare.