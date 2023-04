Tredozio, concorso di poesia Fabroni: ammessi 403 autori

"Alla settima edizione del concorso nazionale di poesia Maria Virginia Fabroni, indetto dal Comune di Tredozio, sono giunte 403 richieste di partecipazioni valide". Lo annuncia il vicesindaco e assessore alla cultura Lorenzo Bosi (foto), che commenta: "Si tratta di un numero straordinario di poeti partecipanti da tutta Italia, come non era mai avvenuto prima. Siamo veramente contenti di tanto successo". Le poesie ammesse, sul tema ‘La panchina nel Parco: panorami e riflessioni’, sono già all’esame della giuria, nominata con recente determina e così composta: Lorenzo Bosi, assessore alla cultura; Patria Ravagli, presidente Trebbo poetico Le Valchiere; Mauro Gurioli, scrittore ed editore; Stefano Moraschini, editore web in ambito culturale; Annamaria Fabroni, poetessa discendente della famiglia Fabroni; Pasquale Quaglia, poeta; Alessio Sangiorgi, laureando in lettere moderne con una tesi sulla poetessa Maria Virginia Fabroni.

Ricorda il vicesindaco Bosi: "L’attività dei componenti la commissione è svolta a titolo gratuito. Mentre l’opera vincitrice verrà riprodotta su un apposito muro, indicato dall’amministrazione comunale e ai primi tre classificati saranno consegnati attestati con motivazione. L’amministrazione intende anche realizzare la pubblicazione di un volumetto celebrativo dell’edizione, con la raccolta delle poesie più meritevoli".La premiazione avrà luogo a Tredozio, durante l’estate, in data che sarà resa nota tramite sito web del Comune. Nata a Tredozio il 2 dicembre1851, Virginia Fabroni vi morì il 10 agosto 1878 a soli 27 anni, dopo gli studi classici a Pisa. I suoi libri di poesie, fra cui ‘Ricordo’, e i suoi scritti si trovano presso la biblioteca comunale di Forlì, Fondo Piancastelli.

Quinto Cappelli