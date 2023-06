Tredozio da ricostruire "Oltre 20 milioni solo per le strade, serve immediata liquidità"

Durante la sua recente visita nel territorio forlivese, la sindaca di Tredozio, Simona Vietina, ha avuto l’occasione di incontrare il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al quale ha illustrato la grave situazione del suo comune, sia dal punto di vista dei problemi del dopo alluvione e frane, sia per la situazione scolastica che rischia ridimensionamenti di organico e classi. Racconta la sindaca Vietina: "La situazione delle strade nel comune che amministro sta migliorando, ma sicuramente ha bisogno di grandi interventi. Solo nel comune di Tredozio si stimano oltre 20 milioni di euro per un ripristino accettabile delle condizioni di viabilità, denaro che temo non arriverà presto. Quindi, ho chiesto al ministro di farsi portavoce dell’esigenza di immediata liquidità per i comuni, chiamati a fronteggiare le conseguenze dei dissesti, intaccando fortemente i propri fondi, così come di supporto di personale tecnico per gestire la ricostruzione, soprattutto nei comuni che hanno subito i danni maggiori". Nella precedente legislatura, Simona Vietina ha condiviso col ministro Valditara la sua esperienza in commissione cultura alla Camera e la sua volontà di valorizzare le aree interne. Per quanto riguarda la situazione scolastica, la sindaca di Tredozio ha chiesto al ministro che "le scuole dei territori montani devono garantire continuità didattica, mantenendo gli organici attuali anche per il prossimo anno scolastico, in quanto le scuole, in questi territori, rappresentano importanti presidi per il rafforzamento delle comunità che le abitano. Questo oggi è ancor più vero per i comuni resi fragili ed isolati dai fenomeni avversi degli ultimi tempi, con difficoltà per il trasporto pubblico e privato, nonostante le indubbie potenzialità di sviluppo". Inoltre, la sindaca del comune dell’alta valle del Tramazzo ha fatto presente al responsabile della scuola italiana che, rispetto alla delicata professione dei docenti di sostegno "è necessaria l’istituzione di un’apposita classe di concorso, per impedire ‘facili’ migrazioni verso altre materie che portano ad avere insegnanti di sostegno spesso alle prime armi". Conclude Vietina: "Spero che il ministero dell’Istruzione ne tenga conto nei prossimi decreti attuativi".

Quinto Cappelli