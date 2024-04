Tredozio, dal Gal 22 mila euro per la nuova sede dei cacciatori

L’Ambito Territoriale di Caccia numero 4 (Atc FO4) ha realizzato a Tredozio la sede del suo Centro in via Macello 9, che sarà inaugurata sabato 27 aprile alle ore 11. Per realizzare la sede, l’Atc FO4 ha partecipato al bando Gal ‘Controllo della biodiversità e valorizzazione della fauna selvatica mediante approccio di filiera’, ottenendo un contributo pari a 21.668,43 euro.

Racconta Fabio Soglia del Coordinamento provinciale: "Con tale contributo abbiamo risistemato l’unità immobiliare oggetto di intervento ovvero una porzione di un fabbricato a destinazione abitativa, di antica edificazione, su due piani fuori terra, avente struttura in muratura portante, solaio di piano in latero-cemento e solaio di copertura in legno con soprastanti tavelloni e coppi in laterizio. Il progetto intende risanare tutto il piano seminterrato del fabbricato compreso la demolizione delle pareti interne non portanti delle camere da letto, per ricavarne un locale, dove l’Atc FO4 svolgerà l’attività di centro di controllo e centro di sosta o di raccolta temporanea dei capi di selvaggina ungulata abbattuti dai cacciatori di selezione e della selvaggina abbattuta attraverso piani di controllo gestiti dall’Atc".

Restano ancora diversi lavori necessari per le autorizzazioni previste dalla legge, in modo da trasformare l’immobile in un centro per la selvaggina, fra cui celle frigorifere. Conclude il presidente dell’Atc FO4, Fausto Mancini di Dovadola: "L’intervento per la realizzazione del Centro è stato possibile grazie al Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna, che, attraverso il Gal L’altra Romagna, ci ha permesso di partecipare al Bando pubblico Misura 19 e di ottenere i conseguenti fondi per poter sostenere l’investimento necessario per le lavorazioni". I comuni che fanno parte dell’Atc FO4 sono: Modigliana, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Rocca San Casciano, Tredozio, Portico e San Benedetto e Premilcuore.

Quinto Cappelli