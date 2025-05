"Tredozio è bloccata. Non si costruisce il futuro"

"Dai numeri ufficiali del rendiconto 2024 presentati dall’amministrazione comunale di Tredozio emerge una realtà che impone una riflessione seria: nonostante un fondo cassa di circa 1,9 milioni di euro al 31 dicembre, la disponibilità effettiva per spese autonome del Comune è pari ad appena 3.231,75 euro. Una cifra simbolica, che fotografa con crudezza un Comune bloccato". Lo sostiene Simona Vietina, già sindaca di Tredozio per dieci anni, coordinatrice regionale della Dc e capogruppo in consiglio di minoranza.

Si chiede Vietina: "Com’è possibile che, a fronte di milioni di euro movimentati, Tredozio si ritrovi con una capacità di spesa reale prossima allo zero?" E si dà anche la risposta: "Un livello altissimo di residui attivi e passivi, che supera i 15 milioni di euro; l’assenza di una strategia seria di recupero crediti e smaltimento dei residui vetusti; una gestione eccessivamente conservativa, che ha accantonato risorse senza trasformarle in servizi, opere e risposte alla comunità". Aggiunge la capogruppo di minoranza: "Questa situazione non è frutto di prudenza, ma dell’incapacità di programmare, decidere e agire. L’amministrazione di Tredozio si limita a gestire l’esistente, senza visione e coraggio. E mentre il bilancio langue, gli edifici comunali danneggiati dal sisma restano inagibili".

Poi punta il dito contro la giunta, "che ha impegnato 154.000 euro per acquistare un immobile da destinare ad attività culturali, quando a Tredozio esistono già immobili pubblici adatti allo scopo, che basterebbe ripristinare. Perché fare un mutuo per nuove strutture culturali, quando quelle storiche e centrali del paese vengono lasciate al degrado?" Vietina e l’opposizione da lei guidata hanno formalmente presentato una serie di interrogazioni a risposta scritta sulle criticità rilevate, fra cui "la sostituzione della dipendente dell’anagrafe mai avvenuta; la perdurante chiusura della strada per il Tramazzo; il mancato intervento sui pericolosi alberi del viale; la mancata messa in sicurezza dell’edificio adiacente ai locali commerciali originari; il blocco nei lavori di ricostruzione post-sisma".

Dure le conclusioni: "Quello che emerge è un Comune che rinuncia a costruire il futuro, non investe in maniera dinamica e non ascolta le esigenze reali della popolazione. Nessun bilancio partecipativo, nessuna programmazione coraggiosa, solo amministrazione dell’ordinario e scarso dialogo con i cittadini. Tredozio merita di più, ha bisogno di chi sa osare".